Geachte heer Trump,

Welgemeend advies aan de president van de Verenigde Staten, ook wat de woning betreft

Uw bericht aan de heer Jonas Gehr, premier van Noorwegen, is ook mij onder ogen gekomen. Omdat inmiddels iedereen er kennis van kan nemen, verstout ook ik mij U te antwoorden. Als burger van het vrije westen en overtuigd fan voel ik mij bovendien vrij U ongevraagd goede raad te geven.

U schrijft:

“Dear Jonas: Considering your Country decided not to give me the Nobel Peace Prize for having stopped 8 Wars PLUS, I no longer feel an obligation to think purely of Peace, although it will always be predominant, but can now think about what is good and proper for the United States of America. Denmark cannot protect that land from Russia or China, and why do they have a “right of ownership” anyway? There https://www.youtube.com/watch?v=BB7aGAmbtcQ&list=RDBB7aGAmbtcQ&start_radio=1are no written documents, it’s only that a boat landed there hundreds of years ago, but we had boats landing there, also. I have done more for NATO than any other person since its founding, and now, NATO should do something for the United States. The World is not secure unless we have Complete and Total Control of Greenland. Thank you! President DJT”

In deze brief staan enkele opmerkingen die niet alleen de positie van de Verenigde Staten maar ook die van U zelf bedreigen. Zo zegt U dat de Denen Groenland op onrechtmatige wijze in bezit houden. Ze kunnen geen eigendomsbewijzen overleggen. Dat zij er honderden jaren geleden met hun schepen aanlegden, geldt niet. Ik moet U erop wijzen dat de kolonisatie van beide Amerika’s ook begon omdat er een boot aanlegde, of liever gezegd, een vloot van drie onder commando van de Genuese kapitein Christoforo Colombo. Eigendomsbewijzen zijn er niet.

De bezetting van het westelijk halfrond door Europese immigranten is volgens Uw eigen redenering dan net zo illegaal als die van Groenland door de Denen. Als nazaat van Europese immigranten en president van een door de nazaten van zulke immigranten volstrekt gedomineerde opvolgersstaat heeft U zelf op Uw continent niets te zoeken. U zoudt door agenten van ICE gedeporteerd moeten worden ware het niet dat deze vanwege hun afstamming zichzelf zouden moeten verwijderen uiteraard op de nazaten van de oorspronkelijke bewoners na. In ieder geval hebt U door deze opmerking vooral Uw eigen vreemdelingenbeleid ongeloofwaardig gemaakt. Ik wil U hier wel voor waarschuwen al is het waarschijnlijk al te laat.

Het doel van Uw brief is te worden geselecteerd voor de Nobelprijs. Dat U daarvoor bij de heer Gehr aan het verkeerde adres bent, is U ongetwijfeld reeds voorgehouden maar er is nóg een probleem. U hebt zich gediskwalificeerd. U stelt immers dat U na achtmaal succesvol vrede te hebben gesticht geen inspanningen meer wil verrichten op dit gebied. Nu de erkenning niet komt, is het afgelopen en uit. Als U er zo over denkt, komt U ook niet meer in aanmerking voor de Nobelprijs voor de Vrede. Dus dat is jammer allemaal

Ook probeert U de heer Gehr wijs te maken dat de wereld niet vrij kan zijn zonder een totale controle van Groenland door de Verenigde Staten. Ik moet U er toch op wijzen dat Uw land sinds de capitulatie van Japan er nooit meer in is geslaagd een ander volk totaal onder controle te krijgen. De grote interventies in Vietnam, Irak, Afghanistan en Indochina waren allemaal fiasco’s. De eerste Golfoorlog van Uw voorganger Bush senior eindigde met half werk. Uw eigen interventies leverden tot nog toe spectaculaire televisie op maar nauwelijks concrete resultaten.

Gezien al deze kostbare mislukkingen is het beste wat de andere lidstaten van de NAVO voor de Verenigde Staten kunnen doen zélf de verdediging van Groenland ter hand nemen.

Op deze manier gooit U Uw eigen glazen in. Als vriend van de Verenigde Staten druk ik U dit op het hart. Om daarvan blijk te geven heb ik tot slot nog een goede tip.

U bent nogal in de weer met een balzaal aan het Witte Huis. Mij is ter ore gekomen dat U die uit eigen zak betaalt als staaltje van vaderlandsliefde. Ik hoop dat het nog niet te laat is, maar U hoeft hiervoor geen dure architecten in de arm te nemen. Wij hebben bij ons in Schiedam al jaren zo’n zaal die U alleen maar hoeft te kopiëren. Ook kan de eigenaar U ongetwijfeld in contact brengen met betaalbare aannemers.

Het complex heet niet voor niets Het Paleis.

Stuur anders Uw ambassadeur langs. Volgens mij hebt U allebei dezelfde smaak. Het adres is De Brauwweg 32, Schiedam, afslag Schiedam Centrum maar dan naar het industriegebied ’s-Gravenland rijden.

Ik wens U en de Uwen en natuurlijk ook het personeel een fijne week toe.

Met hoogachting uit Schiedam

Han van der Horst

PS Ze hebben in het Paleis ook drones om prachtige opnamen te maken van Uw feesten. Ook een leuke tip.

Voor het overige ben ik van mening dat het toeslagenschandaal niet uit de publieke aandacht mag verdwijnen en de affaire rond het Groninger aardgas evenmin zeker nu de laatste putten open blijven en Friesland zo´n schandalig voorstel is gedaan als compensatie voor nieuwe winningen.

