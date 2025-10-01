Gaza tussen hoop en vrees Opinie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 134 keer bekeken • bewaren

Nico Haasbroek Journalist, oud-hoofdredacteur NOS Journaal, RTVRijnmond Persoon volgen

Nico schrijft een serie over oorlog. Dit is aflevering 73.

Twee onvoorspelbare autocraten, Donald en Benjamin, hebben een deal gesloten over de oorlog in Gaza. Zonder Hamas en de getroffen Palestijnen in Gaza. En heel wat Arabische en Westerse landen reageren positief op dat monsterverbond. Waarschijnlijk omdat dat hoort bij het diplomatieke spel. Dat je elke poging om de strijd te staken toejuicht. Veel van de twintig hoofdpunten uit het plan klinken ook, als je op zoek bent naar een oplossing – niet onlogisch.

De reacties worden door het NOS Journaal hoopvol genoemd. Het is ook heel menselijk om te hopen dat de ellende stopt.

Ik houd mijn kruit nog even droog. Omdat ik niet te vroeg wil juichen. Er is nog te veel onduidelijk. Om te beginnen het antwoord van Hamas op dit voorstel. Zij krijgen drie tot vier dagen de tijd om te reageren. Gaat Hamas niet akkoord, dan vindt Trump het goed dat Netanyahu vervolgens Hamas verder vernietigt. Plus een deel van het Palestijnse volk, zelfs als dat de strijd van Hamas afkeurt. Voor een dergelijke strategie wil Trump dolgraag de Nobelprijs voor de Vrede ontvangen.

De Palestijnen hebben na al die vreselijke jaren van ellende en vernedering recht op een zonniger toekomst. Dat steeds meer landen de Palestijnse staat erkennen zegt niet zo veel als dat niet tot de oprichting van een Palestijnse staat of de realisering van de vaak genoemde tweestatenoplossing leidt. Verder zou een vrede tussen Palestina en Israël moeten leiden tot het vertrek van de Joodse Israëliërs uit de illegale nederzettingen.

De Israëlische regering zou het liefste Gaza helemaal willen zuiveren van Palestijnen. Trump wil van Gaza een toeristische hotspot à la de Franse Rivièra maken. Dat ze dat eigenlijk het liefste willen zegt veel over hun kijk op de Palestijnse zaak.

Het is nogal dom om te denken dat je het kwaad van Hamas totaal zou kunnen uitroeien. Ex-Landmachtgeneraal Mart de Kruif zei op de tv terecht dat je misschien wel naam van Hamas kan laten verdwijnen, maar de geest van verzet kun je niet vernietigen. In een tweede reactie liet Netanyahu al weten dat er wat hem betreft geen Palestijnse staat gaat komen.

De Kruif zei ook dat voorwaarden voor een geslaagd akkoord vooral zijn dat alle partijen aan het overleg mee moeten doen en dat een conflict in verzoening moet eindigen. Daarvan is in dit geval geen sprake.

Daarom hoop ik dat het gaat lukken om een einde aan deze gruwelijke oorlog te maken, maar ik vrees het ergste.