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Gaza ernstig vervuild door aanhoudende Israëlische agressie Actueel Vandaag • leestijd 1 minuten • 69 keer bekeken • Bewaren

De Gazastrook is ernstig vervuild geraakt door de Israëlische agressie. Nadat de bewoners eerst al moesten vrezen voor hun leven als gevolg van het wapengeweld, dreigen ze nu te sterven door al het gif. Volgens Oxfam is mogelijk meer dan 99% van Gaza vervuild door Israëlisch militair geweld.

“Vrijwel overal in de Gazastrook zijn aanwijzingen van giftige vervuiling vastgesteld. Zware metalen, resten van explosieven, asbest afkomstig van vernielde gebouwen, dioxines en biologische milieuverontreiniging bedreigen de leefomgeving van de bevolking in Gaza op grote schaal.”

De milieuvervuiling past in de Israëlische strategie. “Militaire aanvallen op het milieu en leefomgeving zijn ook onderdeel van Israëls voortdurende genocide in Gaza”, aldus Mirte Bosch, humanitair expert van Oxfam Novib. “Dat zijn milieuoorlogsmisdaden die het leven van de bevolking in Gaza vandaag en in de toekomst ernstig bedreigen.”

Grondwaterputten zijn vervuild, evenals de lucht en de aarde. De riolering werkt op veel plaatsen niet goed meer. Kinderen en zwangeren lopen de meeste risico’s. De verontreiniging verergert longaandoeningen als astma.