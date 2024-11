Gastheer klimaattop COP29 noemt olie en gas 'geschenk van god' en de klimaatcrisis 'nepnieuws' Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 282 keer bekeken • bewaren

De president van Azerbeidzjan heeft olie en gas een “geschenk van god” genoemd. Ook zei Ilham Aliyev dat het westen zich schuldig maakt aan de verspreiding van “nepnieuws” over schadelijkheid van fossiele emissies. Azerbeidzjan dat rijk is aan fossiele grondstoffen wil de gasproductie de komende tien jaar met een derde uitbreiden. Die uitspraken maken nog eens extra duidelijk hoe bizar het is dat Azerbeidzjan dit jaar het gastland is voor internationale klimaattop COP29.

De top ging deze week van start. Al direct na de aankondiging van Azerbeidzjan als locatie werd de organisatie bedolven onder de kritiek. Vorige week nog sprak ook activiste Greta Thunberg zich uit in een vlijmscherp opiniestuk in The Guardian waarin ze niet alleen het standpunt van het land over fossiele brandstoffen hekelde, maar ook de abominabele staat van mensenrechten. Die twee zaken kunnen volgens Thunberg niet los van elkaar gezien worden.

Tijdens zijn toespraak op de tweede dag van de conferentie zei president Aliyev dat Azerbeidzjan het slachtoffer was van "laster en chantage" in de aanloop naar COP29.

Volgens hem leek het erop dat "westerse nepnieuwsmedia", liefdadigheidsinstellingen en politici "concurreerden in het verspreiden van desinformatie over ons land".

VN-chef António Guterres leek verbaasd te zijn over het standpunt van COP29-gastheer Aliyev. Guterres noemde het ophogen van het gebruik van fossiele brandstoffen “absurd” en zei dat “de schone energierevolutie” begonnen was en dat geen enkele regering deze nog kan stoppen. Daarmee hintte de VN-baas mogelijk ook op de aankomende tweede termijn van Donald Trump als president van de Verenigde Staten. Direct na de start van diens eerste termijn trok hij de VS terug uit het klimaatakkoord van Parijs. Vier jaar later werd dat hersteld door Joe Biden, maar het heeft er alle schijn van dat Trump zijn zet in januari herhaalt. Trump heeft ook al aangekondigd de gaswinning in de VS op te voeren.

"Het geluid dat je hoort is het tikken van de klok", zei Guterres dinsdag op de tweede dag van de klimaattop. "We zitten in de laatste aftelprocedure om de wereldwijde temperatuurstijging te beperken tot 1,5 graad Celsius, en we hebben de tijd niet aan onze kant." De Wereld Meteorologische Organisatie van de VN zei dinsdag dat 2024 het warmste jaar is sinds de metingen daarvan begonnen. Guterres noemde 2024 een "masterclass in klimaatvernietiging", waarbij rampen "verergerd worden door de door mensen veroorzaakte klimaatverandering".