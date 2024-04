Gast-imam Blauwe Moskee Amsterdam blijkt virulente jodenhater

Elmansouri (57 duizend volgers op Instagram) plaatste een video door waarin de kijker wordt aangespoord om Joden te haten. "Allah vervloekt hen volop, is dat soms een teken van liefde geworden?" Datzelfde geldt voor iedereen die Allah beledigt door geen moslim te zijn, stelt Elmansouri. "Als iemand mij of jouw moeder zou uitschelden, dan haat je hem. Laat staan iemand die Allah beledigt door Hem niet te aanbidden en door niet in Zijn profeten te geloven. We haten eenieder die niet gelooft in Allah en in Mohammed."