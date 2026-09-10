Gasprijs door het dak, met dank aan de door ultrarechts gesteunde Iran-oorlog Actueel Vandaag • leestijd 2 minuten • 260 keer bekeken • Bewaren

Wat waren de Nederlandse ultrarechtse partijen in maart enthousiast toen Israël en de Verenigde Staten een oorlog tegen Iran begonnen. Geert Wilders en Gidi Markuszower dienden een motie in om Donald Trump en Benjamin Netanyahu voor te dragen voor de Nobelprijs voor de Vrede.

Ook BBB, JA21, SGP en Mona Keijzer toonden zich fervente voorstanders van de illegale oorlog. Onder druk van de VVD toonde het kabinet-Jetten “begrip” voor de Israëlisch-Amerikaanse aanvallen die in strijd zijn met het internationaal recht.

Een half jaar later lijken de Iraanse machthebbers hun grip op de bevolking alleen maar te hebben verstevigd en gaan de energieprijzen door het dak: het vervoer van olie en gas door de Straat van Hormuz gaat nog altijd uiterst moeizaam als gevolg van de oorlog.

De prijs voor een vat brent olie staat weer boven de 100 dollar, en ook de gasprijs is torenhoog. Mensen in slecht geïsoleerde huizen die nu een nieuw energiecontract moeten afsluiten, gaan daarvoor de prijs betalen. Het Parool schrijft:

“Huishoudens die nu een energiecontract afsluiten, schrikken zich rot: de gasprijs is bij de eerste aanbieders door de grens van 1,70 euro per kubieke meter gebroken. Dat is 55 cent duurder dan in januari van dit jaar, toen Nederland een ijskoude maand beleefde. (…) Energie-expert Martien Visser sluit niet uit dat de gasprijs nog hoger wordt. “Europa moet nog heel veel gas inkopen. De Aziatische landen ook en de producenten spelen ons een beetje tegen elkaar uit. De Amerikaanse producenten van vloeibaar lng zijn nu de grote jongens op de gasmarkt en profiteren ervan.” Niet alleen de gasprijs explodeert, ook elektriciteit – die voor een deel nog altijd met gas wordt opgewekt – volgt de prijsstijgingen.”