Gasindustrie profiteert van oorlog in Oekraïne, Europese CO2-uitstoot schiet omhoog

29 apr. 2023 - 13:38

Natuurlijk wilden we jaren de gasrotonde van Europa worden. Mee betalen aan de realisatie van de Nordstream 1. Gepromoot door onze rechtse vrienden van de PVV en FVD. Want Poetin onze grote vriend. Geert ging er zelf op een houtje en persoonlijke titels naar toe. Energietransitie was voor gekken, taboe. Het moest bij het oude blijven. Het verdienmodel van Poetin en Rusland. We zouden gek zijn als we aan een transitie zouden beginnen. Haantje de voorste willen zijn terwijl we dat 1 van de minste waren. Want we zouden de enige zijn. Zoals al eerder vermeld zijn vele industrielanden er mee bezig en een net zero CO2 plan welke men naar toe wil werken. Niet makkelijk maar nodig op langere termijn. Volgens de United Nations zijn de 7 grootste industrielanden verantwoordelijk voor de helft van alles broeikasgassen emissies. Waaronder de EU. De 20 grootste industriële (economische ontwikkelende landen) zelf verantwoordelijk voor 75% van de emissies. In 2016 ondertekenden 196 landen het Paris akkoord om emissies te verminderen en actie ondernemen om de globale temperatuurstijging tot 1.5 graden Celsius te houden ten opzichte van pre-industriële hoeveelheid (280 PPM; nu 425 PPM). Meer dan 70 landen hebben inmiddels een Net Zero Carbon Emission Plan opgesteld voor 2050 tot 2060. Daarnaast hebben meer dan 1000 steden in de wereld zich aan het de afspraak gebonden, 3000 internationale instituten op basis van internationale wetenschappelijke metingen en bevindingen.