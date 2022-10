'Gas deed ertoe, geld deed ertoe, en Groningen niet'

Afgelopen week vonden de slotverhoren van de parlementaire enquête naar het Groninger gasdrama plaats. Ellen Deckwitz ontwaarde er enkele memorabele momenten. ‘Zo durfde Mark Rutte niet meer het woord “herinneren” in de mond te nemen en zei in plaats daarvan constant dat hij zich de dingen toch anders “reconstrueerde”. Of dat hij er geen actieve reconstructie aan had. Zoals het geheime memo van Shell aan de premier, Rutte wist er niets meer van: ‘Uit de verhoren blijkt eens te meer hoe er vanuit Den Haag met de randen van het land wordt omgegaan, en met mensen die electoraal en of financieel minder interessant zijn.’