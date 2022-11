Gary Lineker maakt gehakt van FIFA en WK-organisatie Qatar Kijk Nou • Vandaag • leestijd 1 minuten • 433 keer bekeken • bewaren

Het WK is nu al een PR-fiasco voor Qatar. Het oliestaatje dat met het binnenhalen van het evenement zijn blazoen hoopte op te poetsen, heeft zichzelf lelijk in de voet geschoten. Dankzij het sporttoernooi staan de schijnwerpers nu vol op de mensenrechtenschendingen in het land.

De voormalige spits van het Engelse elftal Gary Lineker greep de start van het toernooi zondag aan om nog eens goed te drukken op de plaats waar het pijn doet. Daarvoor is hij bij uitstek de aangewezen persoon. Als geen enkele andere Engelse voetballer belichaamde Lineker het concept fair play: in zijn carrière kreeg hij nooit een rode of gele kaart.

Tegenwoordig is de sociaal bewogen Lineker presentator bij de BBC. De Britse omroep liet de miljoenen kostende openingsceremonie schieten, en besteedde in plaats daarvan aandacht aan de mensenrechten in Qatar.

Lineker leidde de eerste wedstrijd in met een opsomming van de tekortkomingen van Qatar: de corruptie bij het binnenhalen van het toernooi, de schandalige behandeling van arbeidsmigranten, de gebrekkige mensenrechten en de onderdrukking van vrouwen en homo’s. Enfin, kijk zelf maar: