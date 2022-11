Gala-concert in 387.000 euro kostende metaverse van EU trekt slechts 5 bezoekers

De virtuele wereld, geldverslinders krijgen er maar geen genoeg van. Nu heeft de EU zich weer over laten halen om een paar ton te steken in een project waar niemand interesse in toont. Het departement buitenlandse hulp van de Europese Commissie hield dinsdag een 'gala concert' om het Global Gateway initiative te promoten, dat is een fonds van 300 miljard euro om de infrastructuur in arme landen te verbeteren. De EU hoopt met het gebruik van de metaverse jongeren te lokken, want die zitten immers ook op TikTok, schrijft Politico. Die hoop blijkt dus ijdel. Je verwacht het niet. De virtuele wereld blijkt virtueel, alleen de kosten zijn echt.