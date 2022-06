‘Gaat Caroline van der Plas door met twijfel zaaien en ondermijning?’

Druktemaker Dolf Jansen columneert deze week bij De Nieuws BV over de stikstofcrisis en de boerenprotesten. “Ik weet zeker dat de politieke partijen die dit beleid ondersteund hebben, in ieder geval CDA, VVD en gristelijk rechts, verantwoordelijk zijn voor de shitshow waarin we verzeild zijn geraakt. Waarbij Henk Bleker als bedenker van de PAS en de heren Oplaat en Koopmans die de onwaarschijnlijke stankoverlast van kippen- en varkensbedrijven een wettelijke basis hebben bezorgd, wat mij betreft een eigen parlementair onderzoek verdienen.”

“Een deel van de boeren zet de woede om in acties die gewelddadig zijn, gevaarlijk en democratie bedreigend – hierin ondersteund door in ieder geval Forum voor Democratie en Haga en in minder rechtstreekse zin door PVV, SGP, JA21 en de BoerBurgerBeweging. Stel nou eens dat Caroline haar huidige populariteit in de peilingen in echte zetels weet om te zetten, wat is dan het plan? Doorgaan met twijfel zaaien, ondermijning en ‘ik stel alleen maar vragen’? Doen alsof er geen stikstofprobleem is?”