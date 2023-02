‘Gaan we nu ook De Griezels cancelen omdat het verhaal oproept tot bejaardenhaat?’

20 feb. 2023 - 14:07

Oorspronkelijk was Sjakie een zwarte jongen. Maar onder druk van de normen van die tijd is besloten er een witte jongen van te maken. Wat was het mooi geweest als dat niet zo was gegaan. En nu weer zien we dat onder druk van de normen van deze tijd boeken aangepast worden. Ik vraag me af hoe men daar over 40 jaar op terugkijkt. Waarschijnlijk net zoals we over de aanpassingen van Sjakie terugkijken, namelijk niet al te positief. Het is altijd makkelijk om te denken dat de tijdgeest waarin je leeft de beste is, maar grote denkers zoals Roald Dahl, zijn ons al ver vooruit. De pretentie dat wij het beter weten getuigd om zijn minst van arrogantie, maar neemt in huidige vormen zelfs een vorm van totalitarisme aan. 1984 "Don't you see that the whole aim of Newspeak is to narrow the range of thought? In the end we shall make thoughtcrime literally impossible, because there will be NO words in which to express it."