Gaan deze Three Amigos Nederland redden?

Jiya Nouri Medicus Persoon volgen

Ondanks dat ik met veel respect en waardering terugkijk naar de rol van Dick Schoof als eerlijk persoon en premier in de afgelopen 660 dagen van de Nederlandse politiek, is Nederland nu eindelijk toch verlost van chaotische politieke turbulentie en regerings-amateuristische experimenten, zij het tijdelijk. Na dit hypochondrische en onvoorspelbare tijdperk schijnt er namelijk een fantoomhoop aan de horizon.

Twee geroutineerde politici, Wilders en Omtzigt, waren de hoofdaanstichters van de voorbije puinhoop. Hebzuchtige politici als Jetten, Bontenbal en Yesilgöz zijn profiteurs, ieder vanuit de eigen politieke en persoonlijke belangen. Stralen deze Three Amigos nu licht aan de horizon en kunnen ze hiermee de donkere stegen van onze woonplaatsen verlichten? De tragedie van de huidige, versleten Westerse democratie is meer een grenzeloze set voor The Good, the Bad and the Ugly.

Hollanders staan erom bekend dat ze, klein en groot, steeds alles herkauwen. Een circus van meningen, analyses en oordelen maken het de gewone burger zeer moeilijk om een helder en reëel inzicht te verkrijgen. Misschien is het een onvermijdelijke consequentie als je vanaf dorpssloten naar stadsgrachten bent gevaren. Eindeloze mediashows, deskundigen van alle kleuren en uit alle hoeken en media-experts die een vaag, soms irreëel beeld schetsen. Ik noem hen verdwaalde en uitgedoofde sterretjes aan een bewolkte hemel.

De nieuwe regeerclub moet doelmatig en productief de juiste methodes volgen voor de problematieken in de Nederlandse maatschappij, en geen sprookjesoplossingen bieden, zoals die nu wel zijn geformuleerd in het regeerakkoord.

Bolkestein, Van Agt en Van Mierlo waren ooit politici van groot kaliber, ze waren er op uit essentiële Hollandse belangen te dienen en in hun buurt stond een zeer groot mens, Den Uyl, een doelmatige leider wiens geluid op het Europese continent met respect werd gehoord. De nieuwe Three Amigos dragen de grote last van een nieuwe politieke en bestuurscultuur. Ieder van hen komt met een geschiedenis en erfenis die eerder niet bij elkaar pasten. Oprecht en eerlijk, of vals, hebben ze nu besloten tot een kerkelijk partnerschap.

Wie zijn deze Three Amigos aan wie we nu overgeleverd zijn? Ik begin met Yesilgöz, minister van Defensie. Ik geloof dat ze zich ervan bewust is dat ze het einde van haar politieke carrière nadert met deze post. Toch wens ik haar een uitweg op eerlijke wijze, want ze is niet langer een verdwaald kind tussen verschillende culturen.

Bontenbal is slim genoeg om in de Tweede Kamer te blijven, want daar is zijn stem hoorbaar en van cruciaal belang voor het minderheidskabinet dat bij vele belangrijke thema's om stemmen zal moeten bedelen onder de oppositie. Katholieken werden opgevoed met ouwel tijdens de mis in de kerk en dat blijft het stempel voor hun leven: betrouwbaar en geloofwaardig. Ook al is Bontenbal zelf protestants. Slechts God weet wat de uitkomst kan zijn.