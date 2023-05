Gaaf land waar 10 van de 12 ministeries hun financieel beheer niet op orde hebben

De belangrijkste en uiterst alarmerende conclusie van de Rekenkamer in haar rapportage was dat het Rijk onvoldoende bestand is tegen een nieuwe crisis, terwijl dit gaaf landje nu juist grossiert in crises.

Ons ooit zo geprezen zorgstelsel staat steeds meer onder druk en juist het ministerie dat verantwoordelijk is voor de zorg, VWS, is nog steeds financieel het grootste zorgenkindje. Het slaagt er maar niet in om zelf goede rekenmeesters in huis te halen. Ondertussen blinkt dit ministerie uit in overtollige inefficiënt werkende beleidsambtenaren die je kunt missen als kiespijn. Als je daarop bespaart, houd je genoeg over om uiterst competente financiële experts aan te trekken. Als je maar genoeg betaalt kan dat ook in een krappe arbeidsmarkt.