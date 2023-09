Gaaf land deel 3278: gezond eten voor grote groep onbetaalbaar

14 sep. 2023 - 9:16

Twijfels? Het is gewoon onwil. 80% van de supermarktproducten zijn ongezond. Je kunt die producten extra belasten, maar ook (is daar wel eens over nagedacht?) een algemene gezondheidsbelasting invoeren voor de food business. 80% van het aanbod ongezond? Dan 80% belasting. 70% ongezond? Dan 70% belasting. 20% ongezond? Dan 20% belasting. 0% ongezond? Dan 0% belasting. Het is maar een idee hoor. Maar nee, Gods neoliberale water (urine) moet nou eenmaal over Gods neoliberale akkers stromen... En de mens zich maar blijvend met plofvoedsel laten volproppen (mest). De mens is te zwak om zich tegen die overvloed aan goedkope lekkernijen teweer te stellen. Erken dat nou eens. Help ons! Belast die producten. En die bedrijven.