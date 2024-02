‘Ga toch weg’: hoe Israël de Westoever wil annexeren

Met de ongelooflijke beelden van Gaza, waaronder die van de honger van mensen zoals in Noord-Gaza waar zelfs de meest elementaire hulp niet arriveert, hier enkele feiten en gedachten over wat er gebeurt respectievelijk zou kunnen gebeuren op de Westelijke Jordaanoever. Het is niet gebaseerd op onderzoek, maar de contouren zijn onmiskenbaar. De ontwikkelingen gaan snel.

Gaza is volledig onleefbaar gemaakt. De Westelijke Jordaanoever is nog niet onleefbaar, maar ik kan niet ontsnappen aan de indruk dat het er bijna uitziet alsof het daarvoor is bestemd. Dat wil zeggen, onleefbaar voor de Palestijnen. Enkele dagen geleden, tijdens een inval van het Israëlische leger in Beit Sahour ten oosten van Bethlehem, werd Palestijnse bewoners verteld: "Ga toch [gewoon] weg."