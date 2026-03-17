Ga stemmen, omdat mannen nog steeds moeten wennen aan vrouwen met een mening Opinie Vandaag • leestijd 2 minuten

Judith Hofman Moeder

Morgen is het weer zover. We mogen stemmen. Stemmen terwijl dat stemmetje in je hoofd zegt: wat doet het er toe.

Ja. Ja het doet er toe. Je stem telt mee. Gewoon letterlijk. Er wordt niet gekeken naar wie het hardst zucht of wie het meest cynisch is, er wordt geteld. Cijfers. Aantallen. En toch weten we het voor elkaar te krijgen om daar collectief aan te twijfelen.

Wij vrouwen,we hebben sinds 1919 volledig kiesrecht. Dat is net iets meer dan een eeuw geleden. Dat is nog niet zo lang. Twee generaties terug en je had simpelweg niks te zeggen. Je kon alles doen, alles dragen, alles oplossen, maar beslissen? Nee, dat werd wel voor je gedaan.

Maar nu hebben wij dit recht. En nog steeds staan vrouwen niet gelijk. Minder vertegenwoordigd, minder invloed, vaker weggezet als lastig zodra we onze mond opentrekken. Blijkbaar is een vrouw met een mening nog steeds iets waar men/man aan moet wennen.

Het systeem is niet ineens eerlijker geworden dat geef ik toe. Het is alleen een beetje minder oneerlijk geworden. Bedenk dat rechten die je niet gebruikt, verschrompelen. Dat is geen theorie, dat is geschiedenis.

De gemeenteraadsverkiezingen en kiezen voor de wijkraad dat lijkt een ver van je bed show, maar daar wordt besloten over jouw bed ,jouw straat, jouw veiligheid, jouw zorg, jouw leven. Dus dichterbij je bed dan je denkt. Er wordt beslist en besproken. Over of er rekening wordt gehouden met mensen die zorgen, combineren, overleven. Met andere woorden: over dingen waar vrouwen vaak middenin zitten, maar niet automatisch over meepraten.

Niet stemmen is geen onschuldige keuze. Het is precies hoe systemen blijven zoals ze zijn. Want er wordt sowieso gekozen. Alleen dan zonder jouw stem erbij. Dus ga stemmen. Ook als je twijfelt. Ook als je denkt dat het niet veel is. Want dat ene gekleurde hokje wordt wel degelijk gewoon meegeteld. Het wordt onderdeel van de uitkomst.