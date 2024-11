Ga NSC, ga! Opinie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 339 keer bekeken • bewaren

Vincent Bijlo Cabaretier, schrijver, muzikant en podcastmaker

Het kabinet heeft besloten dat er geen debat komt over vermeende racistische uitspraken in de ministerraad van vorige week maandag en de notulen blijven geheim. Ja, natuurlijk, want “er was en er is geen sprake van racisme.” Premier Schoof zei het vrijdagavond tijdens zijn persconferentie in vijf minuten vijftien keer. We hoorden een robot, een automaat, een mantra-zegger die denkt dat als hij het maar vaak genoeg herhaalt wij het zullen geloven.

Natuurlijk was er wel sprake van racisme, we hoeven niet eens te weten wie nou wat precies zei. Er is namelijk al veel langer sprake van racisme, het is de kurk waarop de PVV drijft.

Toen Reinette Klever werd voorgedragen als minister, werd aan Pieter Omtzigt de vraag gesteld of hij wilde samenwerken met een minister die in haar vorige leven bij omroep Ongehoord Nederland de omvolkingstheorie had verkondigd. Hij antwoordde toen dat hij dacht dat Klever professioneel genoeg was om die theorie als minister niet te herhalen. Daar stemde Klever uiteraard volmondig mee in, maar afstand nemen van haar eerdere uitspraken deed ze uiteraard niet, want je gaat niet steeds maar weer jezelf recenseren.

Dus, concludeerde ik toen, Omtzigt wil best samenwerken met racisten, als ze maar niet zeggen dat ze racist zijn. Hij is een gedoger, ook van types als Marjolein Faber en Wilders zelf. Nee, hij is meer dan dat. Hij, en zijn hele NSC, heeft op PVV’er Martin Bosma gestemd toen er een nieuwe voorzitter van de Tweede Kamer gekozen moest worden. En Bosma, als we die geen racist kunnen noemen, dan zijn de leiders van het voormalige Apartheidsregime in Zuid-Afrika ook geen racisten.

Ja, laten we nu alles gewoon maar benoemen, zij doen het immers ook.

Weet je wat mij nu zo verbaast, verbijstert eigenlijk? Dat de NSC’ers nu opeens zo verbaasd en geschokt zijn over de racistische uitspraken in de ministerraad en de polariserende toon in het debat. Je wist toch waar je mee in zee ging. “Ja maar, we hadden afgesproken dat ze die vervelende dingen niet meer zouden zeggen.”

PVV’ers kunnen hun ware gezicht niet verbergen. Ze zetten niet voor niets standpunten in de ijskast, als ze er van af wilden hadden ze ze in de vuilnisbak gegooid. Ze hebben in de nasleep van de rellen in Amsterdam alle stokken opgeraapt om in het wilde weg mee in het rond te slaan. Ze hebben zelfs premier Schoof er een paar aangereikt. Die staat er nu mee in zijn handen, de premier van alle Nederlanders te zijn, of toch niet, jawel, eeehm ja, jazeker.

Alsjeblieft NSC, maak een einde aan deze dilettantistische kwaadaardige hysterische toestand. Volg Achahbar, ga, bewindslieden, met zijn allen, wees rechtstatelijk, trek de stekker uit dit kabinet.