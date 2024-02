'Ga gewoon extraparlementair door met het huidige kabinet'

Van Jole verklaart desgevraagd dat hij moeite heeft met het feit dat nu weer een PvdA’er, Kim Putters, de rechtse partijen te hulp schiet. “Maar ik snap dat hij vanuit zijn maatschappelijke positie, zo’n verzoek niet makkelijk kan weigeren.” Kee is het daar niet mee eens. “Hij had gewoon kunnen zeggen dat hij geen tijd heeft. Het is ook wel vreemd dat hij niet even aan partijleider Frans Timmermans heeft laten dat hij gevraagd was.”