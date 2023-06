FvD’er Pepijn van Houwelingen heeft weer wat: Rutte is een marionet van Klaus Schwab. Lees die brief maar! • Opinie • Vandaag • leestijd 4 minuten • 701 keer bekeken • bewaren

Hier is een bekentenis: ik sla zelden een programma van Ongehoord Nederland over. Dat komt door een gewoonte die ik meer dan een halve eeuw geleden al opdeed toen ik nog spoorstudent was. Halverwege de rit ging ik steevast op zoek naar een achtergelaten Telegraaf om de columns van Jacques Gans en Leonhard Huizinga te lezen. Aan hen ergerde ik mij het liefst. De oprispingen van ON brengen bij mij de onbezorgde jaren van mijn jeugd naar boven. Vandaar.

Dinsdag wezen de dames van dienst op een ontdekking van Pepijn van Houwelingen, Kamerlid voor FvD. Hij heeft, aldus ON, het schriftelijk bewijs boven water gekregen: Klaus Schwab, de baas van het World Economic Forum, geeft rechtstreeks opdrachten aan Mark Rutte. Zelfs tegenstanders beschouwen de minister president als een slimme manipulator en een machtspoliticus pur sang. Pepijn heeft aangetoond dat hij niet meer is dan een marionet van de geheime machten achter The Great Reset.

Lees dit maar:

En dit:

De brieven gaan inmiddels viral op Twitter, vaak met daarbij het commentaar van inspecteur Vlijmscherp van Houwelingen zelf. “Het is duidelijk dat het WEF de Great Reset coördineert en Nederland daarbij een leidende rol speelt.” “The Great Reset, an unprecedented mobilization of actionable ideas from the Forum´s action groups”.

Dit is zo bizar. Dit gaat zo de perken te buiten dat je het niet bij de afdronk van de rechtse giftigheid kunt laten zoals ik destijds deed met de stukjes van Gans en Huizinga. En nu met de uitzendingen van ON. Anders kun je wel aan de gang blijven. Maar er zijn grenzen.

Na de paranoia dus de feiten. De brief is niet meer dan een uitnodiging aan premier Rutte om ook in 2021 de jaarlijkse bijeenkomst van het World Economic Forum bij te wonen. Schwab wijst op het feit dat de premier daar toegang heeft tot een netwerk van zeker vierhonderd internationale sleutelfiguren. Daarna krijgt hij een veer op zijn hoed, zullen we maar zeggen, want Schwab is een keurig en formeel man: Rutte’s inbreng zal op hoge prijs worden gesteld.

En dat van die Great Reset dan? The Great Reset is de titel van een boek dat Schwab samen met de gerenommeerde econoom Thierry Malleret in 2020 publiceerde. De auteurs waren sterk onder de indruk van de impact die de Covid-epidemie toen nog had. Tegen deze achtergrond geven zij advies over een beleid op de lange termijn om de wereld te verdedigen tegen pandemieën, de klimaatcrisis en andere bedreigingen van het leefmilieu. Deze publicatie is nu al verouderd. Het herstel van de economie na het wegebben van Covid lijkt steviger dan zij destijds dachten. Tegelijkertijd zijn er wel wereldwijd honderden miljoenen mensen die zich niet van de schade door de lockdowns konden herstellen omdat hun regeringen niet bij machte waren compensatie te bieden. Ook bestaat nog steeds de kans dat de wereld in een recessie verzeild raakt.

De oorlog in de Oekraïne is een game changer, die zij niet konden voorspellen. Daardoor is het door de auteurs wel degelijk gesignaleerde risico vergroot dat de tendens naar meer globalisering plaats maakt voor een nieuwe opdeling van de mensheid in elkaar wantrouwende, tegelijk politieke én economische machtsblokken. Ook de inflatie zagen ze niet aankomen, althans niet op korte termijn.

De auteurs zijn aanhanger van het gezegde never waste a good crisis. Hun alternatief is een kapitalisme, gebaseerd op investeringen voor de lange termijn en niet voor het onmiddellijk gewin. Dit vernieuwde kapitalisme dient in de ware zin des woords menselijk te zijn. Anders zeggen de achterblijvers massaal het sociaal contract op dat nu nog in de meeste landen (maar niet alle) de samenleving bij elkaar houdt. Tegelijkertijd mg de planeet niet worden uitgeput of opgezadeld met een klimaatcrisis.

Mensen op alle niveaus, van leiders tot individuele burgers moeten dan ook leren op een andere manier tegen de wereld en hun eigen verantwoordelijkheid aan te kijken, menen Schwab en Malleret. Daar geven ze in hun boek tal van vage en minder vage suggesties voor.

De slotalinea laat zien waar de beide auteurs voor staan. “We zijn aangekomen bij een tweesprong. Een pad zal ons brengen naar een betere wereld, inclusiever, eerlijker en met meer respect voor moeder Natuur. De andere zal ons brengen naar een wereld zoals we die achter ons gelaten hebben – maar erger en constant overvallen door akelige verrassingen. We moeten daarom de juiste keuze maken. De uitdagingen die ons boven het hoofd hangen, kunnen meer consequenties hebben dan we tot nog toe verkozen ons in te denken, maar ons vermogen om te resetten zou groter kunnen zijn dan we tot nog toe durfden hopen”.

Je moet wel erg van de pot gerukt zijn om in dit idealistisch betoog – van drie jaar terug – een bedreiging te zien voor de mensheid.

Enfin, lees het zelf. The Great Reset staat voor iedereen klaar om gratis te worden gedownload.

Voor het overige ben ik van mening dat het toeslagenschandaal niet uit de publieke aandacht mag verdwijnen en de affaire rond het Groninger aardgas evenmin.