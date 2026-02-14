FvD zuigt de kracht uit de democratie net als een succubus in de middeleeuwen Opinie Vandaag • leestijd 4 minuten • 205 keer bekeken • Bewaren

De enige remedie is de eigen overtuigingen sterker onderbouwen en dan de confrontatie aangaan.

De Haagse politici zitten massaal in hun maag met het Forum voor Democratie. Hoe moeten zij de fractie van Lidewij de Vos benaderen? Zijn dat paria's of collega's? In sommige gemeentes zoals Amsterdam is de keuze al gemaakt: FvD-ers zijn anathema. Je raakt ze nog niet met een vuilnisraper aan. Dat komt omdat op de lokale lijsten hier en daar kandidaten opduiken met een hardcore fascistich verleden, waar zij vervolgens geen afstand van nemen. De Vos doet dit zelf ook niet.

Probleem: het FvD groeit als kool. Het behoorde tot de winnaars van de laatste Kamerverkiezingen. Op 9 februari peilde Maurice de Hond al dertien zetels voor het Baudettianisme.

In tal van gemeentes doet het FvD mee aan de raadsverkiezingen. De kandidaten zijn meestal jeugdig, althans voor Nederlandse politici. Ze presenteren een uitgebreid programma. Wie ze op de landelijke site onderling vergelijkt, ontdekt dat grote delen gelijkluidig zijn. De lokale afdelingen presenteren gewoon een landelijk sjabloon waarin ze alleen wat namen en locaties hebben aangepast.

Op het eerste gezicht ziet het er allemaal onschuldig uit. Het FvD is hartstikke voor lokale democratie en gekozen burgemeesters. "Hallo D66", zou een rechtse blogger er nu bijschrijven. Zij zijn voorstander van een transparante overheid en echte inspraak van de burgers. Ook willen zij de gemeente beschermen tegen maatregelen van de landelijke overheid of - nog erger - de Europese Unie. Tegelijk zitten die raadsprogramma's vol hondenfluitjes. Alles wat met klimaatproblematiek te maken heeft of steun aan achtergestelde bevolkingsgroepen wordt zonder genade afgewezen. Een zinnetje achteraf verklaart regenboogvlaggen taboe. Dat soort dingen.

De FvD is voor een blanke idylle. "Wien Neerlands bloed door de aderen vloeit, van vreemde smetten vrij", Vooral dat laatste. Achter het vriendelijke gezicht van het FvD gaat op zijn best de Nederlandse versie schuil van Project 2025, op zijn slechts een intellectueel fascisme zoals dat voor de oorlog bijvoorbeeld werd gepreekt door de organisatie Action Française, die net als het FvD nu vol zat met hele of half belezen types en extreemrechtse studenten. Het zou me niet verbazen als Thierry Baudet zich heeft laten inspireren door de voorlieden van deze beweging, Charles Maurras en Léon Daudet. Dat waren allebei zonder meer literatoren en denkers van formaat die hun talenten gebruikten om een soort organische standenmaatschappij te propageren. Hun dagblad - ook Action Française geheten, noemde zich orgaan voor integraal nationalisme.

De kop in de krant luidt: tegen de dieven, tegen het abjecte regime. Vanavond allemaal naar de Kamer. Het lukte niet om het parlement binnen te dringen. Wel vielen er die nacht 14 doden.

Dat integrale nationalisme vinden we bij FvD precies zo terug. Alleen wie zich daarbij aanpast, verdient een plaats in Nederland.

Net als Action Française destijds, doet de partij heel bewust aan kadervorming. Forum heeft nu al tienduizenden leden die veel mogelijkheden hebben zich politiek te scholen in het grote FvD-verhaal van een organische samenleving en anti-modernisme. Volgens de laatste cijfers zouden het er 70.000 zijn. Wie tot de partij toetreedt, maakt een soort bekeringsproces door. Die omarmt geen programma maar een nieuwe levensstijl. De partij bouwt aan een hele infrastructuur waarin men zich vervolgens kan afschermen van de boze buitenwereld. De webshop biedt zelfs corporaal ogende shirts aan met daarnaast hoodies en wijnkoelers. Voor de juiste opvattingen hoeft men slechts Forum Inside te volgen, het politieke praatprgramma van Nederland. Liefst gekleed in een hoodie of een poloshirt van de partij. Zo fileerde op 11 februari het kamerlid Van Duijvenvoorde de cultuur die sinds de tweede helft van de twintigste eeuw geëngageerd moest zijn en nu geheel is verpolitiseerd. De website toont een voorbeeld: het beeld van de eigentijdse vrouw voor Rotterdam Centraal. U zegt: alle partijen hebben t-shirts. Dat klopt. Die zijn dan bedoeld voor congressen en manifestaties, maar FvD is eeerder bezig met een modelijn voor het dagelijks levne.

Zo rolt traag een ideologische stoomwals af op diversiteit, democratie en een veelkleurige samenleving waarin individuen hun eigen lot bepalen. En waarin je niet - zoals het FvD wil - alleen maar tot je recht mag komen voor zover je past in een organische maatschappij.

Wat dat betreft staat de partij diametraal tegenover de hele Nederlandse politiek, zelfs grote delen van uiterst rechts, die alleen maar gefixeerd zijn op moslim- en buitenlanderhaat zonder er een samenhangend verhaal bij op te houden. Hun Nederland is een Nederland "zonder buitenlanders". Dat van het FvD is in de kern anders..

Daarom is het FvD een succubus, een duivelin van wie men in de middeleeuwen geloofde dat zij de levenssappen uit je trok. Dat doet de partij met dat keurige meisje Lidewij aan de leiding.

Ze zuigt je leeg. En een werkzame bezwering is nog niet voorhanden. Als je in de middeleeuwen met een succubus te maken kreeg, was het vooral zaak je wil te trainen en je eigen overtuigingen aan te scherpen en beter te onderbouwen. Je moest voor jezelf een beter verhaal hebben dan de influisteringen van de duivelin.

Doodzwijgen zal ook bij het FvD niet helpen. Andere partijen moeten het Forum niet negeren maar de levensbeschouwelijke strijd aangaan.

Anders wint de duivelin.

