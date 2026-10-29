FvD-Statenlid doorzoekt kantoor Hugo de Jonge: ‘Het liefst zou ik naar boven lopen en hem in elkaar slaan’ Actueel Vandaag • leestijd 2 minuten • 1490 keer bekeken • Bewaren

Een beveiliger heeft Statenlid Martin Bos (Forum voor Democratie) betrapt toen hij de kamer van Commissaris van de Koning Hugo de Jonge doorzocht. Allround idioot Bos verklaarde tegenover de beveiliger dat hij op zoek was “naar belastend materiaal dat de commissaris over mij verzamelt”. Dat meldt Omroep Zeeland op basis van een brief over het wangedrag van Bos.

“Er staan meer opmerkelijke punten in de brief. In een andere rapportage van de beveiliging zou hebben gestaan dat Bos zich intimiderend heeft uitgelaten over Hugo de Jonge. Tegen een beveiliger heeft hij gezegd: 'Het liefst zou ik naar boven lopen, hem over de tafel trekken en in elkaar slaan.'”

Bos kwam in het verleden verscheidene malen in opspraak. Recent nog toen bleek dat hij op kosten van de belastingbetaler ruim tienduizend euro had uitgegeven in restaurants. Bos at onder meer Wagyu burgers, kaviaar, chateaubriand en tikte ondertussen flessen wijn weg. Hij declareerde het restaurantbezoek bij de provincie, omdat er sprake zou zijn van fractievergaderingen. Bos is het enige Statenlid van Forum in Zeeland. Hugo de Jonge wilde Bos daarover spreken, maar de Forum-politicus kwam niet opdagen bij de afspraak, zo blijkt uit de brief.

Uit de brief wordt ook duidelijk dat Bos ook griffiemedewerkers heeft lastiggevallen met tientallen mails “met een dwingende toon”. Daarnaast parkeert Bos zijn auto bij het provinciehuis op tijden dat dit niet mag.

De Jonge heeft inmiddels maatregelen genomen tegen Bos. Zijn toegangspas is ingeperkt. Datzelfde geldt voor de toegangspas van Bos’ fractiemedewerker die zich eveneens heeft misdragen.

De Commissaris van de Koning waarschuwt: “Als opnieuw sprake is van normoverschrijdend gedrag, kan dat verdergaande gevolgen hebben voor de autorisatie van de toegangspas en kunnen aanvullende maatregelen worden genomen.”

Bos ontkent alles. Forum voor Democratie ontkent overigens dat Bos nog actief is voor de partij. Dat ontkent Bos ook.