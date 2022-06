FvD-raadslid voert haatzaaicampagnes tegen politici via anoniem account

2 jun. 2022 - 16:57

onbegrijpelijk dat dit een kerel van een jaar of 40 is, ik verwachtte een knul van een jaar of 16, zo een die nog niet volgroeid is , maar dit is totaal van de pot ... gisteren nog veel ophef in de 2e kamer omdat iemand iets lelijks zij tegen een ander en als je dan ziet wat op fora verschijnt is bar en boos. we weten dat al jarenlang het gedrag van extreem en ultrarechts beschuldigend, scheldend, veroordelend en leugenachtig is. daar is niet mee samen te werken, dat wil men juist ook niet. men wil enkel dat alles wordt ingericht zoals zij willen, ze wensen geen rekening te houden met mensen die anders denken, vandaar on-democratisch. zelf met datzelfde gedrag omgaan is toch heel moeilijk. m.i. niet volwassen, onverantwoordelijk en niet in staat tot nadenken en empathie dus...ver vandaan blijven. link naar foto's https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/4096550/twitteraccount-verwijderd-na-ophef-over-rutte-en-de-jonge-in-nazi-uniformen