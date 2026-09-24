FvD-politici mengden zich tijdens extreemrechtse rellen op het Malieveld tussen de andere neonazi’s

“Vooraf had de partijleiding van Forum voor Democratie laten weten de bijeenkomst niet te steunen en werd de aanwezigheid van de partij bij het aangekondigde protest afgedaan als „fantasie”. (…) Op het Malieveld sprak Kemperman afgelopen zaterdag met diverse demonstranten, waar hij keurig in pak met een pijp in zijn hand uit de toon viel. Kemperman verbleef er minimaal anderhalf uur in het gezelschap van een andere man. (…) Kayleigh van Koppen, die als commissielid in Delft het Forum-raadslid in die stad bijstaat, bezocht de demonstratie met haar vriend, de voor racisme veroordeelde rechts-extremist John A. De vriend van Van Koppen is mede-oprichter van de neonazistische vechtclub Active Club Dietsland en de antisemitische actiegroep White Lives Matter.”