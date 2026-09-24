FvD-politici mengden zich tijdens extreemrechtse rellen op het Malieveld tussen de andere neonazi’s

Eric Kemperman (rechts) met partijoprichter Thierry Baudet
Eerste Kamerlid Eric Kemperman (Forum voor Democratie) was afgelopen zaterdag aanwezig bij de totaal uit de hand gelopen extreemrechtse demonstratie op het Malieveld. Ook de lokaal actieve FVD’er Kayleigh van Koppen mengde zich onder de andere neonazi’s in Den Haag, meldt NRC.
“Vooraf had de partijleiding van Forum voor Democratie laten weten de bijeenkomst niet te steunen en werd de aanwezigheid van de partij bij het aangekondigde protest afgedaan als „fantasie”. (…) Op het Malieveld sprak Kemperman afgelopen zaterdag met diverse demonstranten, waar hij keurig in pak met een pijp in zijn hand uit de toon viel. Kemperman verbleef er minimaal anderhalf uur in het gezelschap van een andere man. (…) Kayleigh van Koppen, die als commissielid in Delft het Forum-raadslid in die stad bijstaat, bezocht de demonstratie met haar vriend, de voor racisme veroordeelde rechts-extremist John A. De vriend van Van Koppen is mede-oprichter van de neonazistische vechtclub Active Club Dietsland en de antisemitische actiegroep White Lives Matter.”
Het Haagse ‘protest’ afgelopen weekend werd georganiseerd door neonazi’s. De leiding was in handen van Ron Sloof. Die droeg een nazistisch zonnerad op zijn arm. Voorafgaande aan de ‘demonstratie’ verspreidde de organisatie neonazistische boodschappen via sociale media.
Bekijk hieronder het verslag dat De Marker (BNNVARA) maakte van de extreemrechtse bijeenkomst in Den Haag: