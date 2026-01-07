FvD melkt wachtgeldregeling Tweede Kamer uit Actueel Vandaag leestijd 1 minuten 298 keer bekeken Bewaren

Thierry Baudet, trekt zich weer eens een tijdje terug uit de Tweede Kamer. De onofficiële leider van het ultrarechtse Forum voor Democratie, tevens bondgenoot van Rusland, zegt zich te willen concentreren op de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen en daarna tot aan de zomer nieuwe raadsleden te wllen begeleiden.

Tom Russcher, persvoorlichter van de partij, zal zijn zetel innemen. Als Russcher langer dan drie maanden Kamerlid is geweest, heeft hij recht op minimaal twee jaar wachtgeld. In het eerste jaar krijgt hij dan 80 procent van zijn laatstverdiende salaris en in het tweede jaar 70 procent. Kamerleden van Forum voor Democratie verlaten vaker tijdelijk de Kamer, waarna iemand anders hun plek inneemt.