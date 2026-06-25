FvD-kandidaat die pleitte voor 'veiligheid voor vrouwen' veroordeeld voor verkrachting en kinderporno Actueel Vandaag • leestijd 1 minuten • 7316 keer bekeken • Bewaren

Een 21-jarige man uit Enschede, die bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen namens het extreemrechtse Forum voor Democratie op de kandidatenlijst stond, is veroordeeld voor de verkrachting van drie minderjarige meisjes. Voor een vierde verkrachtingszaak werd hij wegens gebrek aan bewijs vrijgesproken. Ook werd de FvD'er veroordeeld voor bezit van zelfgemaakt kinderpornografisch materiaal. Dat meldt RTV Oost. De zaak kwam aan het licht na een melding bij de politie in september 2023, waarna de verdachte samen met een minderjarig slachtoffer werd aangetroffen. Omdat de man destijds zelf nog minderjarig was, behandelde de kinderrechter de zaak achter gesloten deuren.

De rechter legde hem een jaar jeugddetentie op, aangevuld met voorwaardelijke jeugd-tbs vanwege vastgestelde psychische problemen die zijn verantwoordelijkheid beperkten. Aan die voorwaardelijke straf waren verplichtingen verbonden, zoals behandeling en controles op drugsgebruik. Omdat hij zich niet aan deze voorwaarden hield, moest hij opnieuw voor de rechter verschijnen.

In zijn verkiezingscampagne zei de man zich te willen inzetten voor veiligheid in de wijken: 'Dat betekent gevaarlijke wegen bij scholen aanpakken, maar ook zorgen dat vrouwen 's avonds over straat kunnen zonder een onveilig gevoel te hebben. Veiligheid mag geen bijzaak zijn, maar moet prioriteit worden', aldus de veroordeelde verkrachter.

Volgens de Enschedese FvD-fractie heeft de man zich na zijn mislukte verkiezingscampagne 'teruggetrokken uit de politiek' en heeft de partij geen contact meer met hem.