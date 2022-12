FvD-app zo lek als een mandje, gevoelige gegevens alle leden en oud-leden op straat

De afgelopen weekend gelanceerde app van Forum voor Democratie was zo lek als een mandje. Dat ontdekte RTL Nieuws na een anonieme tip. Door het lek zijn de gegevens van alle 92.000 leden en voormalige leden van de partij op straat komen te liggen. Het gaat daarbij om namen, woonadressen, telefoonnummers en bankrekeningnummers.

Volgens de extreemrechtse complotpartij van Thierry Baudet waarschuwde RTL dat er “mogelijk een vijandige aanval op onze IT-systemen heeft plaatsgevonden”. RTL houdt er zelf een heel ander verhaal op na, namelijk dat de app zo slecht was dat bij de verbinding met de site er geen enkele controle was wie welke gegevens opvroeg.

Aan de technische achterkant werd niet gecontroleerd wie welke gegevens opvroeg en of die daar wel toestemming voor had. Iedereen kon bij Forum opvragen wie er bij welk nummertje hoort. Het was daardoor mogelijk om volledig geautomatiseerd het gehele ledenbestand van Forum, inclusief alle privégegevens en rekeningnummers, op te vragen en te downloaden.