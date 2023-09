Functie elders voor Mitch McConnell

3 sep. 2023 - 14:15

De leeftijden van belangrijke politici in de VS zijn een punt van grote zorg. Ik snap helemaal niets van Biden. Op zich verstandige vent die zelf ook moet beseffen dat hij iemand de klus moet laten klaren. En anders moeten mensen in zijn omgeving hem dat duidelijk maken. Het is prima dat mensen op hoge leeftijd nog maatschappelijk actief zijn. Maar in een andere rol en met een andere verantwoordelijkheid. Dit zijn de klussen voor de jongere generaties.

