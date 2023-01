Frustratie om zeehond die zich in meer heeft verschanst en alle vissen opeet

Een meer in het Britse Essex heeft een gast die niet van plan lijkt te zijn ooit nog te vertrekken. Een zeehond heeft zijn weg gevonden naar Rochford Reservoir en vreet zich tot grote wanhoop van de vissers een weg door de vispopulatie. ‘Hij heeft zijn eigen filiaal van Waitrose gevonden’, aldus een expert die het meer vergelijkt met de Britse supermarkt waarin al het eten voor het grijpen ligt.

De zeehond is vermoedelijk vanuit de Noordzee de rivier opgezwommen, om vervolgens een eind landinwaarts te zwemmen, waarna hij in een van de vele vertakkingen verdwaalde. Een van die vertakkingen van de Roach rivier komt uit in het reservoir, een populaire bestemming voor vissers. De zeehond heeft er de tijd van zijn leven.