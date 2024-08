Fruit wassen helpt niet tegen landbouwgif, de enige remedie is schillen

Consumer Reports stelde in mei van dit jaar vast dat 20 procent van de 59 verschillende categorieën onderzochte groente en fruit sporen ook na grondig wassen sporen bevatte van bestrijdingsmiddelen die “significante risico’s” voor de consument met zich meebrengen. Een kanttekening is hierbij wel dat de wetenschappers hun onderzoek uitvoerden op basis van gegevens van het Amerikaanse ministerie van Landbouw. Binnen de Europese Unie gelden doorgaans iets striktere toelatingseisen voor chemicaliën in de land- en tuinbouw dan in de Verenigde Staten.