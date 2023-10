'From the river to the sea, Palestine will be free'

26 okt. 2023 - 11:51

[Vanwege het gedrag in de bezette gebieden, die geen deel uitmaken van de staat Israël.] Nee, Amnesty International beschouwt ook Israëls behandeling van de Palestijnen binnen de grenzen van formeel erkend Israël als onderdeel van een systeem van apartheid: https://www.amnesty.org/en/documents/mde15/5141/2022/en/ Uit de introductie: “Amnesty International’s new investigation shows that Israel imposes a system of oppression and domination against Palestinians across all areas under its control: in Israel and the OPT (Occupied Palestinian Territories, MH), and against Palestinian refugees, in order to benefit Jewish Israelis. This amounts to apartheid as prohibited in international law.” Uit het rapport zelf: "(Amnesty International) has concluded that Israel has perpetrated the international wrong of apartheid, as a human rights violation and a violation of public international law wherever it imposes this system. It has assessed that almost all of Israel’s civilian administration and military authorities, as well as governmental and quasi- governmental institutions, are involved in the enforcement of the system of apartheid against Palestinians across Israel and the OPT and against Palestinian refugees and their descendants outside the territory."