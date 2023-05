Frits Barend heeft geen goed woord over voor wappies en boze boeren met WO2-vergelijkingen: 'Vuile schoften zijn het' • Kijk Nou • Vandaag • leestijd 2 minuten • 182 keer bekeken • bewaren

Op 4 mei na afloop van de Dodenherdenking speelt Jacob Derwig de voorstelling ‘Waar wij voor strijden’ in theater Carré, een voorstelling over de gevolgen van extremisme. Maandagavond was hij daarover te gast bij Op1. De acteur verwondert zich over misbruik van het woord vrijheid door onder anderen coronademonstranten en complotdenkers. Als voorbeeld van dat misbruik noemt hij de vergelijkingen met de jodenvervolging voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog die werd gemaakt door tegenstanders van het coronabeleid en door de boze boeren.

“Ik vind het schokkend”, vertelt Derwig. “Mensen demonstreerden tegen de maatregelen en voor vrijheid met bijvoorbeeld Jodensterren. Of dat er bij de boerenprotesten logo’s werden gebruikt van het nationale 4 & 5 mei comité. De vrijheid waar we toen voor streden, vind ik toch beduidend anders dan de vrijheid waar we nu voor strijden.”

Derwig vraagt zich af of mensen die op deze manier protesteren wel weten waar ze het over hebben en wat er tijdens de Tweede Wereldoorlog gebeurd is:

“Weten jullie wel waar we het over hebben? Weten jullie wel waar de Jodenster voor stond? Weet je wel wat voor vrijheid we toen moesten bevechten? Daarom vind ik het zo belangrijk dat we op 4 & 5 mei die oorlog wel degelijk blijven herdenken, want die verhalen moet je blijven vertellen.”

Ook te gast was Frits Barend, die bij het zien van de betreffende beelden opnieuw geëmotioneerd raakt: 'Vuile schoften zijn het', aldus Barend: