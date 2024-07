Friese GroenLinks-wethouder verlaat noodgedwongen woonplaats na aanhoudende bedreigingen

But heeft aangifte van bedreiging gedaan, maar die werd volgens Omrop Fryslân geseponeerd. Omdat de bedreigingen gewoon doorgaan heeft But nu zelf besloten zijn huis te verkopen en te verhuizen naar een locatie op een uur reizen van zijn eigen gemeente. Over de inhoud van de bedreigingen wil But niets kwijt. Wel zegt hij erover: "Het tast me aan in mijn functioneren, het gaat onder je huid zitten. Ik kijk steeds over mijn schouder, daarom hebben we besloten om weg te gaan uit ons huis."