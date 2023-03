Free the nipple: ook vrouwen mogen in Berlijn voortaan topless zwemmen

10 mrt. 2023 - 13:10

"Als bloot niet dood slaat en dus heisa waardig is heeft dat te maken met specifiek sexueel gedrag" Nee, niet alleen met sexueel gedrag. Lichamen van mensen zijn interessant en/of bewonderswaardig. Een schilderij van Freud. Een naakte athleet. Je vrouw of kind. Hoe het lichaam werkt. Natuurlijk kan dat schoonheid of psychologie of kunst of liefde zijn zonder dat het sexueel gedrag is, omdat het menselijk is. En dat is heisa waardig. Zoals is al zeg, bloot op zich, bloot in sex, en bloot voor sexualiteit bestaan voor de persooalle drie. Daar is geen 'als' aan. En natuurlijk kan een deel van een lichaam deeltje erotisch zijn, wat is dat nou. De vorm van een bewegende harde mannebil. De lanke weefsels en spieren van een onder arm. De reuk van een oksel. De rijkheid van vormen van de vulva. Mensen hebben het daar niet voor niks daar over. We maken het vaak ingewikkelder dan in je eerste dualiteit omdat we complexer en interessanter en veel verscheidener kunnen zijn. We maken het ingewikkeld omdat we cultuur maken van veel verschillende soorten. In het publieke zwembad zijn er regels zodat daar geen actieve sex is bijvoorbeeld. Men heeft het in het algemeen liever niet, dat dat er bij komt. In een ander club is dat weer anders. Het is niet zomaar willekeurig laisez faire. Het is complex GEMAAKT. Vandaar de regeltjes, deels natuur, deels geschreven, die horen er als bakens of lijnen bij. Dat is de reden waardoor jij dat zo makkelijk aanneemt.