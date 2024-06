Fransen naar stembus voor eerste verkiezingsronde, extreemrechts gaat aan kop in de peilingen

Zondag gaan de Fransen naar de stembus voor de eerste ronde van de verkiezingen , vier weken na de verrassende aankondiging van president Emmanuel Macron om het parlement te ontbinden. Volgende week is de beslissende tweede stemronde. Voor president Macron staat er veel op het spel. Zijn plotselinge verkiezingen waren bedoeld om de winst van extreemrechts, zoals te zien was bij de Europese verkiezingen, in eigen land te beteugelen. Die gok kan weleens een cruciale vergissing blijken.

De radicaal-rechtse Rassemblement National (RN) gaat aan kop in de peilingen. De partij van Marine Le Pen boekte begin deze maand een grote overwinning bij de Europese verkiezingen. Dat was voor Macron de directe aanleiding om parlementsverkiezingen uit te schrijven. "Ik kan niet doen alsof er niets is gebeurd", zei hij toen.

Met het ontbinden van het parlement verraste Macron vriend en vijand. Partijgenoten verwijten hem volgens Franse media dat hij een gigantisch risico heeft genomen. Analisten denken dat Macron mogelijk gehoopt had dat een grote angst voor radicaal-rechts kiezers richting zijn partij zou drijven. Maar dat is in de peilingen niet terug te zien. Het linkse verbond Nieuw Volksfront lijkt de tweede partij te worden in het parlement. Maar door de verdeeldheid is het niet duidelijk of een partij kans maakt op een meerderheid. Ook is er binnen de linkse coalitie onenigheid over wie de leiding moet nemen. Jean-Luc Mélenchon van La France Insoumise weigert vooralsnog zijn eigen naam uit de hoed te halen, terwijl de overige partijen in de coalitie juist willen dat hij een stap opzij doet.