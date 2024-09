Fransen massaal de straat op uit protest tegen aanstellen van rechtse premier na linkse verkiezingswinst

In Frankrijk zijn zaterdag duizenden mensen de straat op gegaan om te protesteren tegen de aanstelling van oerconservatief Michel Barnier als nieuwe premier door president Emmanuel Macron. Volgens de linkse coalitie die de verkiezingen won heeft Macron daarmee de democratie gekaapt.

Barnier, die namens de EU de Brexit-onderhandelingen voerde, liet vrijdagavond in zijn eerste interview als premier weten dat de nieuwe regering zal bestaan uit conservatieven, mensen uit Macrons centrumrechtse kamp en, zo zei hij te hopen, een paar linkse politici.

Links zegt nu dat Macron de verkiezingen heeft gestolen door Barnier aan te stellen, na eerst al weigerde een kandidaat van de linkse coalitie NFP te benoemen. Uit een vrijdag gepubliceerde opiniepeiling blijkt dat ze daarin gehoor vinden van een groot deel van de Franse bevolking; 74 procent is van mening dat Macron de verkiezingsuitslag negeert, 55 procent vindt dat hij de verkiezingen heeft gekaapt.

Tot de protestacties van zaterdag werd opgeroepen door linkse partijleiders, vakbonden en studentenorganisaties. Zij noemen het onacceptabel dat met Barnier een premier is aangesteld van partij Les Républicains die slechts het vierde grootste blok is in het parlement, na de linkse coalitie, de partij van Macron en het extreemrechtse Ressemblement National van Marine Le Pen.