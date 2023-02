Fransen komen in opstand tegen pensioenhervormingen

1 feb. 2023 - 16:11

Fransen financieren het pensioen net zoals wij de AOW, niet sparen maar een omslagstelsen waarbij de huidige premie naar de huidige pensionado's gaat. Niets mis mee totdat je bevolking gaat vergrijzen. Net zoals bij ons de AOWleeftijd omhoog gaat zal dat in het sterk vergrijzende Frankrijk ook moeten gebeuren. Daar is de situatie immers nog om grotere bedragen, want bij ons gaat het alleen om de AOW, in Frankrijk om het AOW + Pensioen. Dat kan Frankrijk nooit betalen. Gaat ze ook nooit meer lukken, aangezien het de Franse overheid sinds begin jaren 70 nog NOOIT gelukt is om een begrotingsoverschot te hebben, ook niet in de economische top jaren. Het land is al een halve eeuw langzaam maar gestaag aan het verarmen. Dat weten ze overigens met veel bravoure te verbloemen. Er is dus ook een reden waarom Frankrijk (en wel een paar meer Zuid-Europese landen) een groot voorstel zijn van één grote pensioenpot. Iets dat Pieter Omtzigt met succes een aantal jaren geleden (als CDAer) al een keer heeft weten tegen te houden. Volt en D66 hebben daar wat minder moeite mee. Maar linksom of rechtsom vrees ik dat Franrijk het geld wel komt ophalen, misschien wel via Europese bonds. Lekker ingewikkeld zodat 90% van de Nederlanders niet doorheeft dat ze die Fransen aan het sponsoren zijn. (Alsof de huidige inflatie helemaal niets te maken heeft met het verkapt bijdrukken van Euro's in Frankfurt)