Fransen de straat op tegen rechtse bezuinigingen op de leefbaarheid

Frankrijk stond woensdag in het teken van nationale protesten, precies op het moment dat de nieuwe premier Sébastien Lecornu werd beëdigd. De demonstraties werden georganiseerd door de grassroots-beweging "Bloquons Tout" ("Laten we alles blokkeren"). Die beweging ontstond op sociale media en is woedend over voorgestelde bezuinigingen. In het hele land blokkeerden betogers straten, staken vuilnisbakken in brand en ontregelden ze de infrastructuur en blokkeerden de toegang tot overheidsgebouwen en scholen.

Hoewel de beelden anders suggereren, bleven de protesten relatief kleinschalig voor Franse begrippen. Wel zijn er enkele honderden mensen gearresteerd. De meeste arrestaties vonden plaats in en rond Parijs, waar zo'n duizend gemaskerde demonstranten het aan de stok kregen met de politie, onder meer bij het drukbezochte station Gare du Nord. In Rennes werd een bus in brand gestoken en bij Toulouse werden elektriciteitskabels gesaboteerd.

Bloquons Tout ontstond enkele maanden geleden al op sociale media en kreeg momentum tijdens de zomer, toen mensen werden aangemoedigd in actie te komen tegen de bezuinigingen van 44 miljard euro van de inmiddels afgetreden premier François Bayrou. De beweging begon in de linkse hoek en eist onder meer investeringen in openbare diensten, belastingen voor hoge inkomens, beschikbare huurwoningen en het aftreden van president Emmanuel Macron. Hoewel de beweging onder Franse burgers ontstond, hebben ook politici zich achter de demonstranten geschaard, waaronder die van het linkse blok La France insoumise (LFI). Die partij werd bij de parlementsverkiezingen vorig jaar de grootste van het land, maar werd door Macron alsnog buiten de regering gehouden.