Franse ziekenhuizen opgedragen volgend jaar klaar te zijn voor grootschalige oorlog

Het Franse ministerie van Volksgezondheid heeft alle ziekenhuizen opdracht gegeven zich voor te bereiden op een oorlog vanaf maart 2026. Dat blijkt uit een vertrouwelijke brief waar Le Canard Enchaîné, een weekblad dat beroemd is vanwege spraakmakende onthullingen, de hand op heeft weten te leggen. Volgens de brief, waarover Franse media berichten, moeten de ziekenhuizen zich vooral klaarmaken voor het opnemen van duizenden gewonde militairen.

Het document dateert van 18 juli 2025 en is door de regering verstuurd naar regionale kantoren van het ministerie van volksgezondheid en stelt dat er maatregelen genomen moeten worden om duizenden soldaten op te nemen in het geval van een grootschalig militair conflict op het Europese continent. Er worden getallen genoemd van tussen de 10.000 en 50.000 gewonde militairen in een peridoe van tussen de 10 dagen en een half jaar. In een van de scenario's wordt uitgegaan van 100 gewonden per dag gedurende een periode van 60 dagen.

In het document wordt gewezen op de noodzaak het land om te vormen tot een achterhoedebasis die in staat is een massale toevloed van gewonde militairen, zowel Franse als buitenlandse, aan te kunnen. Het ministerie voorziet de oprichting van medische centra in de buurt van havens en vliegvelden zodat geblesseerde militairen van daaruit getransporteerd kunnen worden naar hun thuislanden.

Het plan is dat medici worden opgeroepen om verplicht in dienst te treden van de medische troepen van de strijdkrachten om de taken uit te voeren. "Gezien de internationale situatie waar we ons in bevinden, is het noodzakelijk om ons voor te bereiden op de manier waarop medische ondersteuning wordt geboden in situaties met snel toenemende conflicten," legt het ministerie uit in de brief.

Er wordt gewezen op de noodzaak medici en verzorgenden voor te bereiden op oorlogsomstandigheden zoals schaarste aan hulpmiddelen, snel toenemende behoefte aan zorg en mogelijke gevolgen voor het eigen grondgebied. Daarnaast moet de capaciteit voor postraumatische zorg opgevoerd worden, net als de mogelijkheden voor revalidatie.

Minister van Volksgezondheid Catherine Vautrin ontkent het bestaan van de brief niet. "Ziekenhuizen bereiden zich voortdurend voor op epidemieën, op noodopvang (…) Het is volkomen normaal dat het land zich voorbereidt op crises, om de gevolgen aan te kunnen. Dat is een verantwoordelijkheid van de centrale overheid." In dit geval is de voorbereiding op oorlog noodzakelijk gezien de geopolitieke ontwikkelingen, maakt de brief duidelijk.