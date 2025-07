Franse studente mobiliseert massaal protest tegen schadelijke insecticidenwet

Een 23-jarige masterstudente heeft met haar petitie tegen de controversiële insecticiden wet Loi Duplomb een ongekende mobilisatie op gang gebracht in Frankrijk. Eléonore Pattery verzamelde in minder dan twee weken meer dan een miljoen handtekeningen op het officiële petitieplatform van het Franse parlement. Ze noemt de wet, die het gebruik van het sinds 2018 verboden insecticide acetamiprid tijdelijk weer toelaat, een "wetenschappelijke en ethische dwaasheid" die de volksgezondheid en biodiversiteit bedreigt.

Acetamiprid is een zogenoemde neonicotinoïde insecticide dat het zenuwstelsel van insecten aantast, maar ook schadelijk is voor bestuivers zoals bijen en hommels. Het middel staat dan ook wel bekend als een "bijendoder". De Franse regering en grote landbouworganisaties verdedigen de maatregel als noodzakelijk voor de concurrentiepositie van Franse boeren, groene en linkse partijen verzetten zich samen met natuurbeschermers en imkers hevig tegen wat zij zien als een stap achteruit in de pesticidenbestrijding.