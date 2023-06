Franse spoorwegen voor de rechter wegens doodrijden kat door TGV

19 jun. 2023 - 9:02

Tja, en dan is dit nog een incident. Waarbij de kat toevallig onder de trein terechtkwam, die daarna desondanks, en bij vol bewustzijn van de spoorweg-betrokkenen, in beweging werd gezet. Maar het kan (en gebeurt ook dag in dag uit) natuurlijk nog een paar graadjes (en kwantitatief zelfs miljoenen graadjes) erger. ... Bij wijze van vergelijking...: dat zo'n kat namelijk niet toevallig en per ongeluk onder zo'n trein terechtkomt, maar er juist expres onder wordt gedreven, teneinde hem niet alleen doormidden te rijden, maar er daarna ook nog lekkere lapjes vlees van te maken om die via super- en andere markten aan de consument te brengen. (Metaforisch bedoeld uiteraard. Lees voor kat in dit geval varken of koe, en voor trein de industriële vleesproductie.) Ecce homo: hij meet met zeer verschillende maten. Dat neemt niet weg dat ik blij ben met deze rechtszaak hoor, ik ben ook maar een mens.