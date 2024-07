Franse soldaat neergestoken in Parijs, week voor Olympische Spelen van start gaan Actueel • Vandaag • leestijd 1 minuten • 514 keer bekeken • bewaren

In Parijs is een militair op straat aangevallen met een mes, ruim een week voor in de Franse hoofdstad de Olympische Spelen van start gaan. De soldaat raakte daarbij zwaargewond. De dader is opgepakt, zo laat de Franse minister van Binnenlandse Zaken Gérald Darmanin weten.

Volgens politiebronnen is de dader een 40-jarige Franse man van Congolese afkomst. Hij zou hebben gezegd zijn daad te hebben gepleegd omdat "de militairen in mijn land mensen doden". De man heeft ook gezegd christen te zijn, tijdens zijn daad zou hij in het Frans "God is groot" hebben geroepen. Diverse media berichtten eerder op basis van onbevestigde gevallen dat de man die leus in het Arabisch scandeerde (Allah akbar), maar dit is volgens de politie dus niet het geval.

De dader is een bekende van de politie. Hij zat eerder al vast wegens een in 2018 gepleegde moord. De gewonde soldaat maakt deel uit van een antiterreurpatrouille van de Sentinelle-operatie. Deze militairen lopen gewapend in groepen door de hoofdstad, waar vanwege de komende Olympische Spelen het hoogste dreigingsniveau geldt.