Franse scholier (13) pleegt suïcide na homofobe pesterijen

Een tiener in Golbey, gelegen in de Franse Vogezen, heeft zichzelf van het leven beroofd na langdurige homofobe pesterijen. Het Openbaar Ministerie opent een onderzoek naar de intimidatie. Lucas werd nadat hij uit de kast was gekomen op school maandenlang slachtoffer van pesterijen. De ouders maakten in september melding bij de schoolleiding van de treiterijen. Volgens de directie is dat signaal direct serieus genomen. Er werden maatregelen genomen die volgens de onderwijsdienst effectief leken, schrijft Libération. "Lucas zei daarna dat het rustig was geworden, dat hij niet meer geplaagd werd. Daarmee was de situatie voor ons op dat moment opgelost."

Zaterdag wordt het slachtoffer begraven. De ouders vragen aanwezigen uit eerbetoon solidariteitstekens voor de LHBTI-gemeenschap te dragen. "Ik denk aan alle scholieren zoals hij die worden lastiggevallen: hun wanhoop vormt de basis voor mijn vastberadenheid om alle vormen van intimidatie te voorkomen", verklaarde onderwijsminister Pap Ndiaye op Twitter. "Geen enkel kind zou zelfmoord als de ultieme uitweg moeten zien".

In Frankrijk is naar aanleiding van de schokkende gebeurtenis opnieuw het debat losgebarsten over voorlichting over gender- en seksuele geaardheid op scholen.

In dit bericht gaat het over zelfdoding. Mocht je daar vragen over hebben of behoefte te hebben om er over te praten, bel 0900-0113 of bezoek 113.nl.