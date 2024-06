Franse Republikeinse leider sluit zich op in partijbureau om royement te voorkomen na flirt met extreemrechts

Ciotti kreeg een golf van kritiek van partijgenoten over zich heen nadat hij had aangekondigd bij de komende verkiezingen gezamenlijk op te trekken met de RN. Die partij werd de grootste bij de recente Europese verkiezingen. De uitslag was voor de Franse president Emmanuel Macron aanleiding het Franse parlement te ontbinden en vervroegde verkiezingen uit te schrijven. De eerste stemronde staat gepland voor het eind van deze maand. De tweede ronde volgt een week later.