Franse regering wil stropdas omruilen voor coltrui vanwege energiecrisis

De minister voegde er aan toe: "Je zult me ook niet langer een stropdas zien dragen maar een coltrui. En ik denk dat dat erg goed is. Het stelt ons in staat energie te besparen."

Frankrijk wil dit jaar 10 procent bezuinigen op het totale energieverbruik. Daarmee moeten zogeheten blackouts voorkomen worden, oftewel onderbrekingen in de energieleverantie. Die zijn al zo reëel dat er een app is uitgebracht waarmee burgers zelf in de gaten kunnen houden of en waar er elektriciteitstekorten dreigen.