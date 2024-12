Franse regering gevallen, parlement stuurt premier en hele kabinet naar huis Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 264 keer bekeken • bewaren

Het zat er al een paar dagen aan te komen, maar woensdag is het Franse kabinet gevallen. Het parlement heeft premier Michel Barnier en diens hele kabinet naar huis gestuurd. Dat gebeurde na een motie van wantrouwen dat door een meerderheid werd gesteund, zo meldt de NOS. Het is voor het eerst in zestig jaar dat een Frans kabinet na een motie wordt weggestuurd. 331 van de 574 parlementariërs stemden voor de motie. Het is nu aan Barnier om zijn ontslag in te dienen bij de president.

Zowel het linkse linkse machtsblok van verkiezingswinnaar Nouveau Front Populaire als het extreemrechtse blok van Rassemblement National (RN) hadden zich tegen de voorgenomen miljardenbezuiniging van Barnier gekeerd. De premier had nog geprobeerd diverse toezeggingen aan RN te doen om het tij te keren maar dat bleek niet voldoende. Barnier besloot daarom maandag om het parlement volledig te omzeilen bij de begroting sociale zekerheid.

In het parlement waren twee moties van wantrouwen aangekondigd tegen Barnier. Vooraf was de verwachting dat de motie van Marine Le Pens Rassemblement National (RN) het niet zou halen. De andere, ingediend door de linkse partijen, leek wel al op een meerderheid te kunnen rekenen. Die motie kreeg uiteindelijk genoeg steun, waardoor de motie van RN niet in stemming wordt gebracht.

Er is grote onduidelijkheid over wat er nu gaat gebeuren. President Macron heeft er belang bij snel een nieuwe premier te benoemen. De begroting voor 2025 is nog niet aangenomen en het jaar is bijna voorbij.

Het is nu aan Macron om een nieuwe minister-president aan te wijzen. Daar kan wel enige tijd overheen gaan: vorige keer ruim anderhalve maand. Het is ook mogelijk dat Macron zelf zal terugtreden, al lijkt dat onwaarschijnlijk. Hij zou zelfs het parlement kunnen ontbinden waarna er weer nieuwe verkiezingen gehouden moeten worden.

De vorige verkiezingen waren afgelopen zomer. De Franse wet schrijft voor dat nieuwe verkiezingen minimaal 12 maanden na de vorige moeten plaatsvinden. De laatste keer wist Nouveau Front Populaire een overtuigende meerderheid te behalen, maar werd alsnog door president Macron buitenspel gezet om in plaats daarvan een centrumrechtse coalitie te vormen van zijn eigen partij Renaissance en centrumpartijen en conservatieve partijen.