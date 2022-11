Franse premier: 'De epidemie is weer terug, draag mondmaskers in ov' Nieuws • Vandaag • leestijd 2 minuten • 339 keer bekeken • bewaren

De Franse premier Elisabeth Borne waarschuwt de bevolking dat het coronavirus opnieuw in opmars is. De afgelopen week is het aantal besmettingen met bijna 10 procent gestegen en het R-getal toegenomen tot boven de 1. Er overleden 400 mensen aan de ziekte, de bezetting van de ic's nam met 22 procent toe en er komen nu per dag 40.000 besmettingsgevallen bij, meldt Le Huffington Post.

Borne vraagt in een "ernstige oproep" de Fransen de afstandsregels in acht te nemen plus in het openbaar vervoer en in contact met kwetsbaren weer mondmaskers te dragen. "Het is een klein gebaar dat levens kan redden."

De gezondheidszorg ziet de ontwikkeling met zorg aan omdat opnieuw overbelasting dreigt nu ook de griep en bronchiolitis rondwaren. Die laatste ziekte woedt in een hevigheid die de afgelopen 10 jaar niet meer is meegemaakt. Eerder was er al de vrees voor een tridemie, een drievoudige besmettingsgolf. Het wordt de negende golf van het coronavirus die het land treft en zou vooral veroorzaakt worden door de nieuwe subvariant BQ.1.1 van Omikron. Een probleem is dat veel Fransen zich niet hebben laten boosteren en daardoor niet of amper beschermd zijn.

In Nederland ziet het RIVM voor het eerst in zeven weken weer een stijging van het aantal besmettingen, al worden er amper officiële tests uitgevoerd. Het AD schreef vorige week nog op gezag van experts dat de besmettingsgolf voorbij was. Een enkeling riep op niet te vroeg te juichen.: