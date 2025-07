Franse politie steekt rubberboot met migranten lek

De Europese autoriteiten gebruiken al zware methodes om te voorkomen dat migranten het continent per boot kunnen bereiken maar er wordt ook alles in het werk gesteld om hen tegen te werken als ze het continent willen verlaten. De BBC filmde hoe Franse politie agenten op de kust van Normandië een rubberboot tegenhoudt. Die boot zit volgepakt met migranten, waaronder kinderen, die de levensgevaarlijke overtocht naar Engeland willen maken. De politie zegt de boot lek gestoken te hebben om te voorkomen dat mensen gevaar lopen.

Sinds het Verenigd Koninkrijk met de Brexit de EU heeft verlaten om 'controle' te krijgen over de grenzen is het een steeds gewilder bestemming voor migranten geworden, terwijl EU-burgers het land steeds meer mijden en de Britse toeristenindustrie schade oploopt. Het is een realiteit die veel mensen die op populistische partijen stemmen niet kunnen bevatten.