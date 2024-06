Franse politie pakt Oekraïens-Russische terrorist op na mislukte zelfmoordaanslag in Parijs

De Franse politie heeft een 26-jarige Oekraïens-Russische man opgepakt nadat hij zichzelf had geprobeerd op te blazen in een hotelkamer in Parijs. De man liep daarbij “aanzienlijke brandwonden” op. Na een doorzoeking van de kamer werden materialen aangetroffen bedoeld voor het vervaardigen van explosieven.

De Franse antiterrorisme-eenheid PNAT liet woensdag weten dat in samenwerking met de binnenlandse inlichtingendienst een onderzoek is ingesteld naar de man. Hij wordt verdacht van een terroristische samenzwering en het plegen van een bomaanslag. Zowel de Oekraïense als de Russische ambassade hebben vooralsnog geen commentaar geleverd aan de pers.

In Frankrijk geldt momenteel het hoogste dreigingsniveau in verband met de Olympische Spelen in Parijs die over minder dan twee maanden van start gaan. Vorige maand nog hebben de Franse veiligheidsdiensten mogelijk een aanslag op de Spelen verijdeld met de arrestatie van een 18-jarige Tsjetsjeense man die een zelfmoordaanslag voorbereidde in het voetbalstadion van Saint-Etienne.