Franse politie maakt zich schuldig aan zeer grof geweld tegen demonstranten

De afgelopen dagen vinden in Frankrijk op grote schaal protesten plaats tegen de manier waarop de regering van president Emmanuel Macron de bezuinigingen op de pensioenen er doorheen drukt. Om te voorkomen dat het parlement de ingrijpende wetswijziging zou verwerpen of aanpassen werd die met beroep op een grondwetsartikel voor zeer speciale situaties, 49.3, ingevoerd zonder stemming.

Fransen die demonstreren tegen de aantasting van de democratische spelregels krijgen te maken met ongekend politiegeweld waar zelfs rechtse media zich zorgen over maken. Op beelden is te bijvoorbeeld te zien hoe een burger uit het niets door een agent met de vuist knock out wordt geslagen. Hij ligt minutenlang buiten kennis op het plaveisel.